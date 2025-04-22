Зеленский сообщил о взрыве на заводе «Мотор Сич»

Зеленский заявил, что взрыв произошел на заводе «Мотор Сич» в Запорожье

Взрыв произошел на заводе «Мотор Сич», расположенном в подконтрольном украинским властям городе Запорожье. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает ТАСС.

«У нас есть завод «Мотор Сич». Сегодня прилетела ракета. Если завтра мне дадут в Запорожье (системы ПВО. — «Газета.Ru») Patriot, которые будут защищать «Мотор Сич», пусть американские инвесторы заходят и будем вместе работать на «Мотор Сичи», — сказал украинский лидер.

Накануне вечером мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в городе произошла серия взрывов. Он пояснил, что Одессу массово атаковали беспилотные летательные аппараты.

По информации URA.RU, удары были нанесены по производственным мощностям государственного предприятия «НИИ Шторм», которое обеспечивает ВСУ радиоэлектронными системами. Вооруженные силы России использовали для атаки дроны-камикадзе «Герань». Telegram-канал «Военный осведомитель» написал, что это были уникальные дроны-камикадзе «Герань».

21 апреля президент РФ Владимир Путин сообщил, что российские войска поразили производство новой ракетной системы в Одесской области. Лидер РФ пояснил, что это был гражданский объект, который использовался в военных целях.

Ранее Зеленский заявил о готовности приобрести 10 систем Patriot у США.