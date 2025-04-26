Прилепин рассказал, что еще три фигуранта дела о покушении не задержаны

Три сообщника гражданина Украины Александра Пермякова, осужденного за покушение на подполковника Росгвардии, писателя Захара Прилепина, до сих пор не задержаны. Об этом рассказал Прилепин, передает ТАСС.
«Задержан человек, <...> у него было три сообщника, их не поймали. Причем один был студентом Нижегородского вуза, но найти его не смогли. Три сообщника по-прежнему живут в области», — сказал он.
В январе Прилепин получил медаль «Доблесть и отвага». Его наградили по личному приказу председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.
6 мая 2023 года в машине, в которой Прилепин ехал со своим соратником Александром Шубиным в Нижегородской области, произошел взрыв. Писателю провели несколько операций. Следственный комитет квалифицировал происшедшее как теракт.
30 сентября 2024 года военный суд приговорил к пожизненному заключению гражданина Украины Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на Прилепина.
Ранее Прилепин рассказал о моде на фронтовую поэзию.