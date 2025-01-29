Захар Прилепин получил медаль за доблесть и отвагу

Российский писатель, политический деятель и журналист Захар Прилепин получил медаль «Доблесть и отвага». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Прилепина.

«У России, как и во все времена, из друзей только армия, флот и еще Следственный комитет, при этом линия фронта — везде. Но мы выстоим», — прокомментировал награждение писатель.

Прилепина наградили по личному приказу председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Медаль ему вручат за проявление самоотверженности, мужества и храбрости в ситуациях, угрожающих жизни и здоровью, и в других экстренных обстоятельствах, требующих смелых решений.

Награду писателю вручал Герой России, генерал-майор Сергей Петров.

Захар Прилепин — участник СВО, подполковник Росгвардии и лауреат многочисленных российских и международных литературных премий. Автор романов «Патологии», «Санькя», «Грех» и других.

6 мая 2023 года в машине, в которой Прилепин ехал со своим соратником Александром Шубиным в Нижегородской области, произошел взрыв. Писателю провели несколько операций. Следственный комитет квалифицировал происшедшее как теракт.

30 сентября 2024 года военный суд приговорил к пожизненному заключению гражданина Украины Александра Пермякова, обвиняемого в покушении на Прилепина.

Ранее Прилепин рассказал о моде на фронтовую поэзию.