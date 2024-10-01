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Получивший пожизненный срок за покушение на Прилепина не сможет отправиться на СВО

Адвокат Гривцов: осужденный за покушение на Прилепина не сможет уйти на СВО

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Приговоренный к пожизненному лишению свободы за покушение на писателя Захара Прилепина Александр Пермяков не может быть направлен в зону специальной военной операции (СВО). Об этом РИА Новости рассказал адвокат Андрей Гривцов.

Юрист подчеркнул, что Пермяков был осужден за преступление террористической направленности. А федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации» однозначно запрещает прохождение военной службы для таких преступников. Поэтому Пермякова нельзя будет освободить от уголовной ответственности и отправить искупать вину на СВО.

30 сентября военный суд приговорил к пожизненному заключению гражданина Украины Пермякова, обвиняемого в покушении на писателя Захара Прилепина в мае 2023 года.

6 мая 2023 года в машине, в которой Прилепин ехал со своим соратником Александром Шубиным в Нижегородской области, произошел взрыв. Писателю провели несколько операций. Следственный комитет квалифицировал происшедшее как теракт.

Ранее установлена связь между покушениями на Прилепина и Татарского.

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