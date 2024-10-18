Прилепин рассказал о моде на фронтовую поэзию

В России появилась мода на фронтовую поэзию, которая обрела востребованность. Об этом на поэтическом концерте «Поэты России» RT рассказал писатель Захар Прилепин.

«Та поэзия, которая сегодня будет представлена, она уже модная, потому что поэзия в сущности никогда не является предметом интереса миллионов. То, что поэзия в центре Москвы собирает крупный зал — настоящий, исторический, — это признак того, что она востребована. Во все времена, скажем сто лет назад, Есенин, Маяковский, Хлебников и компания тоже собирали такие же залы», — сказал Прилепин.

По его словам, через некоторое время творчество этих поэтов стала изучать вся Россия. Он также отметил, что в период проведения военной операции фронтовые поэты встали на сторону Родины.

До этого сообщалось, что в Москве состоялся поэтический концерт «Поэты России», он прошел на территории Клуба писателей Центрального дома литераторов. На мероприятии выступили поэты и поэтессы Марина Кудимова, Дмитрий Воденников, Надежда Кондакова, Александр Пелевин, Анна Долгарева, Игорь Караулов и другие.

Ранее сообщалось, что получивший пожизненный срок за покушение на Прилепина не сможет отправиться на СВО.