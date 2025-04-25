В сожженном ВСУ белгородском храме сгорел список чудотворной иконы Богоматери

РИА: при пожаре в Новом Иерусалиме сгорел список чудотворной иконы Богоматери

Сгоревшая из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на храмовый комплекс Новый Иерусалим в Белгородской области икона была списком чудотворной Иерусалимской иконы Богоматери, которую подарили комплексу в 2012 году. Об этом рассказали РИА Новости в белгородском Новом Иерусалиме.

Вопрос о новом списке иконы для восстановления комплекса уже обсуждается.

Иерусалимская икона Божией Матери была принесена в дар православной паломнической общиной Иерусалимского патриархата «Елеон 2000» в 2012 году. Этот образ — список одной из 70 икон Богородицы, написанных, по преданию, евангелистом Лукой.

Как уточнили в Новоиерусалимском храмовом комплексе, список был изготовлен по благословению патриарха Иерусалимского Феофила III.

Накануне в Белгородской митрополии РПЦ сообщили, что храмовый комплекс Новый Иерусалим сгорел полностью после атаки дронов ВСУ. По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что атака украинских дронов в пасхальную неделю на одно из самых святых мест региона — храм Новый Иерусалим в селе Сухарево Валуйского округа — это целенаправленная акция. Он подчеркнул, что дроны не давали тушить возникший в комплексе пожар.

Ранее из Горналя Курской области вывезли чудотворную икону Богородицы.