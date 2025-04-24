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Спасатели не смогли начать тушение храма в Белгородской области из-за ВСУ

МЧС: повторная атака ВСУ помешала начать тушение храма в Белгородской области
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Telegram-канал Осторожно, новости

Пожарные не смогли приступить к ликвидации возгорания в храме Новый Иерусалим в Белгородской области из-за повторной атаки ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Валуйского округа.

«На место прибыли пожарные машины, но вновь начался обстрел. В целях безопасности людей пока не можем приступить к тушению», — рассказал замглавы округа Сергей Слесаренко.

По его словам, пострадавших в результате атаки беспилотника ВСУ нет. Сообщалось, что местные жители пытались самостоятельно справиться с огнем.

До этого сообщалось, что украинские войска нанесли удар с дрона по территории старинного Свято-Покровского храма в Никитовском районе Горловки, построенного в XIX веке. Святыня не пострадала.

В марте беспилотник Вооруженных сил Украины повредил купол храма Казанской иконы Божией Матери в селе Казинка Валуйского округа Белгородской области. Уточнялось, что в результате атаки никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что женщина попала в больницу после атаки дрона ВСУ на Белгородскую область.

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