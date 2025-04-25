Гладков отреагировал на атаку украинских дронов на храм Новый Иерусалим

Атака украинских дронов в пасхальную неделю на одно из самых святых мест Белгородской области — храм Новый Иерусалим в селе Сухарево Валуйского округа — это целенаправленная акция. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что дронам не давали тушить возникший в комплексе пожар.
«Мы никогда не забудем», — написал губернатор.
Гладков также поблагодарил тех, кто попытался потушить пожар.
До этого в Белгородской митрополии РПЦ заявили, что храмовый комплекс Новый Иерусалим в Валуйском районе Белгородской области полностью сгорел.
24 апреля в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины возник пожар в храмовом комплексе Новый Иерусалим, расположенном в селе Сухарево Валуйского района Белгородской области.
По словам очевидцев, местные жители пытались самостоятельно справиться с огнем, однако повторные попытки атаки беспилотниками ВСУ существенно осложняли тушение пожара.
Ранее в Белгородском селе в результате атаки FPV-дрона на частный дом был ранен мирный житель.