Гладков отреагировал на атаку украинских дронов на храм Новый Иерусалим

Гладков: ВСУ атаковали Новый Иерусалим в пасхальную неделю, никто не пострадал

Атака украинских дронов в пасхальную неделю на одно из самых святых мест Белгородской области — храм Новый Иерусалим в селе Сухарево Валуйского округа — это целенаправленная акция. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что дронам не давали тушить возникший в комплексе пожар.

«Мы никогда не забудем», — написал губернатор.

Гладков также поблагодарил тех, кто попытался потушить пожар.

До этого в Белгородской митрополии РПЦ заявили, что храмовый комплекс Новый Иерусалим в Валуйском районе Белгородской области полностью сгорел.

24 апреля в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины возник пожар в храмовом комплексе Новый Иерусалим, расположенном в селе Сухарево Валуйского района Белгородской области.

По словам очевидцев, местные жители пытались самостоятельно справиться с огнем, однако повторные попытки атаки беспилотниками ВСУ существенно осложняли тушение пожара.

Ранее в Белгородском селе в результате атаки FPV-дрона на частный дом был ранен мирный житель.