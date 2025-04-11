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Из Горнали Курской области вывезли чудотворную икону Богородицы

Иеромонах Мелетий: из Курской области под обстрелами вывезли чудотворную икону
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Александр Кряжев/РИА Новости

Чудотворную икону Божией Матери «Пряжевская» удалось вывезти под обстрелами из Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря, который был поврежден в результате вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом ТАСС сообщил насельник Горнальского Свято-Николаевского мужского монастыря, военный священник иеромонах Мелетий.

«В монастыре осталось много икон, старинной была «Пряжевская», которую удалось вывезти», — рассказал собеседник агентства.

В марте икону доставили в Свято-Успенский кафедральный собор в Смоленске. Иеромонах Мелетий также рассказал, что в монастыре осталось около 150 мощей Киево-Печерской лавры.

Икона «Пряжевская» считается одной из главных святынь Курской области. Как рассказали священнослужители, святыня славится способностью исцелять верующих. До закрытия монастыря в 1788 году она находилась в Белогорской Николаевской пустыни, ее переносили крестным ходом по уездам и губерниям. Затем икона оказалась в Судже Курской области.

Ожесточенные бои продолжаются в селе Горналь и хуторе Олешня Курской области. Сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил России продвинулись в районе Свято-Николаевского Белогорского монастыря. Территорию комплекса противник использует как единый укрепрайон.

В 22-м мотострелковом полку 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» сообщили, что украинские бойцы отводят свои силы из монастыря. По данным военных, ВСУ, возможно, поняли, что находятся в огневом мешке, поскольку российские подразделения блокировали этот монастырь с трех направлений.

Ранее ВСУ ударили по старинному храму в Горловке.

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