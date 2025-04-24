Храмовый комплекс Новый Иерусалим под Белгородом сгорел полностью после атаки дронов ВСУ

Храмовый комплекс Новый Иерусалим в Валуйском районе Белгородской области сгорел полностью после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале Белгородской митрополии РПЦ.

По предварительной информации, в результате произошедшего никто не пострадал.

До этого сообщалось, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины возник пожар в храмовом комплексе Новый Иерусалим, расположенном в селе Сухарево Валуйского района Белгородской области.

По словам очевидцев, местные жители пытаются самостоятельно справиться с огнем, однако повторные попытки атаки беспилотниками ВСУ существенно осложняют тушение пожара.

По данным Telegram-канала SHOT, ВСУ пытаются нанести новый удар по объекту.

Заместитель главы администрации Валуйского округа Сергей Слесаренко сообщил об отсутствии пострадавших в результате пожара в храмовом комплексе Новый Иерусалим.

24 апреля в Белгородской области при атаке ВСУ председатель избиркома Светлана Тимошенко получила ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее в Белгородском селе в результате атаки FPV-дрона на частный дом был ранен мирный житель.