Новые выбросы мазута зафиксировали на пляжах в Анапе

После ЧП с танкерами зафиксированы новые выбросы нефтепродуктов на трех участках побережья Анапы. Об этом сообщили в оперштабе Кубани.

«Незначительные выбросы мазута обнаружили 25 апреля на трех участках побережья Анапы», — отмечается в публикации.

Уточняется, что речь идет об участке пляжа около детского лагеря «Приморский» в Витязево, побережье у отеля «Пляжный поселок», а также на участке пляжа между Витязево и станицей Благовещенской.

24 апреля оперативный штаб Краснодарского края сообщал, что выбросы нефтепродуктов были зафиксированы на двух участках побережья Анапы.

Курортный сезон в Анапе и Темрюкском районе в этом году состоится с ограничениями на использование пляжей и купание в море. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, для отдыха в Краснодарском крае сейчас непригодны 150 пляжей, однако при улучшении ситуации с выбросами мазута решение могут пересмотреть.

15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Инцидент произошел из-за шторма: в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель, тогда как второе судно легло в дрейф.

После этого в регионах черноморского побережья начали регистрировать выбросы мазута. В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе были введены режимы ЧС.

Ранее в союзе туриндустрии назвали единственное направление, которое сможет заменить Анапу.