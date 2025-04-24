В Анапе зафиксировали новые выбросы мазута

На двух участках побережья Анапы выявили повторные выбросы нефтепродуктов. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

«Незначительные выбросы мазута обнаружили 24 апреля на двух участках побережья Анапы», — говорится в публикации.

Нефтепродукты нашли на участке пляжа отеля «Пляжный поселок», а также возле детского лагеря «Приморский» в селе Витязево.

Курортный сезон в Анапе и Темрюкском районе в этом году состоится с ограничениями на использование пляжей и купание в море. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, для отдыха в Краснодарском крае сейчас непригодны 150 пляжей, однако при улучшении ситуации с выбросами мазута решение могут пересмотреть.

15 декабря 2024 года танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе. Инцидент произошел из-за шторма: в результате аварии один из кораблей получил повреждения и сел на мель, тогда как второе судно легло в дрейф.

После этого в регионах черноморского побережья начали регистрировать выбросы мазута. В Краснодарском крае, Крыму и Севастополе были введены режимы ЧС.

Ранее в союзе туриндустрии назвали единственное направление, которое сможет заменить Анапу.