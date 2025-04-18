Пляжи Анапы закрыты: туристам предложили бассейны и поездки в горы

Курортный сезон в Анапе и Темрюкском районе в этом году состоится с ограничениями на использование пляжей и купание в море. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, для отдыха в Краснодарском крае сейчас непригодны 150 пляжей, однако при улучшении ситуации с выбросами мазута решение могут пересмотреть. Туристический бизнес региона тем временем готовит другие варианты отдыха, а отели рекламируют бассейны в качестве альтернативы. Власти уже пообещали поддержать предпринимателей в связи с падением спроса. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Курортный сезон в Анапе и Темрюкском районе состоится с ограничениями, они касаются использования пляжей и купания в море. Об этом сообщил оперштаб Краснодарского края.

«При улучшении ситуации решение по пляжам и морю также может быть пересмотрено», — говорится в пубикации.

Как рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова, в настоящее время не могут быть использованы 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка.

Ранее в оперштабе региона сообщили о выбросах мазута на анапских пляжах 17 и 18 апреля.

«Но вместе с тем в этой зоне качество питьевой воды, качество воды в водоисточнике, качество продуктов питания и атмосферного воздуха соответствует всем требованиям. Зоны рекреации могут быть использованы без использования пляжей и глади морской воды», — добавила Попова.

При этом, по словам главы Роспотребнадзора, прибрежные зоны Крыма и Севастополя готовы к курортному сезону. Кроме этого, не загрязнена мазутом и часть побережья Краснодарского края от Новороссийска и далее на восток.

Альтернативный отдых

Замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков, в свою очередь, сообщил, что туристическая отрасль Анапы и Темрюкского района готовит альтернативный сценарий отдыха для туристов в связи с невозможностью использовать пляжи.

«Речь идет о таких направлениях, как активный туризм, культурно-познавательные экскурсионные программы, сельский, гастрономический, событийный туризм», — уточнил замглавы Минэкономразвития.

Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что регион может предложить туристам экскурсии по винодельням, объектам агротуризма, а также участие в спортивных и гастрономических мероприятиях. Кроме того, по словам Вахрукова, и в Анапе, и в Темрюкском районе отели имеют спа-комплексы, бассейны, санаторно-курортную базу, а значит «смогут продолжать работу в условиях, когда пляжи недоступны».

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Руководитель «Опоры России» в Анапе, сопредседатель комитета по туризму «Опоры России» Краснодарского края Кирилл Ирченко в беседе с Ura.ru также отметил, что анапский бизнес рассчитывает «вытащить» сезон, несмотря на закрытые пляжи. Он рассказал, что отели активно рекламируют бассейны как альтернативу морю, а туроператоры — поездки в горы и к озерам.

«Кто-то настроен менее позитивно, кто-то более, но все ждут сезон и готовы принимать гостей», — добавил Ирченко.

Поддержка бизнеса

Как пояснил Вахруков, в России наблюдается определенное снижение спроса на отдых в Анапе. В связи с чем власти решили отдельно поддержать туристический бизнес региона. Гостиницы, санатории, аквапарки, турагентства и операторы, пострадавшие из-за разлива нефтепродуктов, получат отсрочку по налогам и страховым взносам. Освобождавшиеся средства организации могут направить, например, на зарплату сотрудникам, оплату аренды и коммунальных услуг.

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«Необходимо поддержать бизнес, сохранить трудовые коллективы, не допустить деградации туристической инфраструктуры», — заключил замминистра экономического развития.