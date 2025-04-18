В союзе туриндустрии назвали единственное направление, которое сможет заменить Анапу

Крым является единственным направлением, которое сможет принять пляжных туристов вместо Анапы. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

«Единственное направление, которое может аккумулировать весь «анапский» спрос – это Крым», — сказали в РСТ, отметив, что этот процесс уже идет — власти Крыма и турбизнес сообщили о росте бронирований на лето на 50%.

В союзе рассказали, что крымские курорты были в последние годы серьезно недозагружены, поэтому туда «перераспределится высокий спрос, причем без явного повышения цен».

Там добавили, что соседние с Анапой курорты уже приняли на себя часть туристов.

18 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на данный момент 141 пляж Анапы и девять пляжей Темрюка не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам, поэтому не могут быть использованы для летнего отдыха.

Ранее сообщалось, что отель в Анапе задолжал туристам около 3 млн рублей из-за сорванного отдыха.