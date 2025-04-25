Число погибших от взрыва автомобиля в Балашихе увеличилось до двух

«Ъ»: в результате взрыва автомобиля в Балашихе погибли водитель и пассажир

Два человека погибли в результате взрыва автомобиля Volkswagen Golf в подмосковной Балашихе. Об этом сообщает «Коммерсант».

Среди жертв — водитель и пассажир, выходивший из машины. По предварительным данным, причиной инцидента мог стать взрыв газового баллона или детонация самодельного взрывного устройства.

При этом, как сообщает Telegram-канал Baza, во взорванном автомобиле была установлена бомба. Этот же источник сообщил, что предыдущая владелица Volkswagen год назад продала его мигранту. Огнеборцы уже ликвидировали пожар на месте взрыва.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по факту происшествия.

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался утром 25 апреля на бульваре Нестерова.

Ранее в Киеве взорвался автомобиль.