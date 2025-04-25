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Стало известно, кому принадлежит взорвавшийся в Балашихе автомобиль

Baza: взорвавшийся в Балашихе автомобиль принадлежит мигранту из Азербайджана

Предыдущая владелица взорвавшегося в Балашихе автомобиля Volkswagen Golf год назад продала его мигранту. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

«Год назад владелица Volkswagen Golf продала его 29-летнему гражданину Азербайджана. На тот момент машина была с бензиновым двигателем, однако за год новый хозяин мог установить газовое оборудование», — говорится в сообщении канала.

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался утром 25 апреля на бульваре Нестерова. Согласно одной из версий, в авто могла сработать самодельная бомба. По предварительной информации, в результате взрыва пострадал один человек, который получил травмы, не совместимые с жизнью.

23 апреля на парковке в «Москве-Сити» случился пожар, прозвучали взрывы. Как уточнили в МЧС, горели материалы на стройплощадке, расположенной вдоль административного здания ТРЦ «Афимолл Сити». Спасатели потушили пламя. Что известно о пожаре — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что «Газель» взорвалась в Самаре.

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