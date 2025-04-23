В Киеве взорвался автомобиль

Украинская полиция сообщила о взрыве автомобиля в Киеве

Автомобиль взорвался в одном из районов Киева. Об этом сообщили в украинской полиции.

Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел в Подольском районе. Информации о пострадавших и других подробностей на данный момент нет.

Накануне замглавы Нацполиции Андрей Небитов сообщил, что с начала 2025 года в стране зафиксировано 84 случая поджога автомобилей, принадлежавших украинским военным.

В феврале в Киеве подожгли автомобиль бывшей заместительницы главного редактора украинского издания «Страна.ua» Светланы Крюковой. Правоохранительные органы считают, что поджог был умышленным. Журналистка подтвердила сообщение о поджоге.

В январе сообщалось, что в Таллине подожгли украинский ресторан Slava Ukraina. Поджог заведения, предположительно, является преступлением на почве ненависти. Из-за чувствительности национального вопроса информация о пожаре не была размещена в полицейской сводке.

Ранее на Украине задержали людей, поджигавших автомобили ВСУ в Киеве.