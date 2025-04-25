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В Балашихе ликвидировали пожар на месте взрыва автомобиля

РИА Новости: огнеборцы потушили возгорание на месте взрыва машины в Балашихе

Огнеборцы ликвидировали пожар на месте взрыва легкового автомобиля в городе Балашихе, расположенном в Московской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Пожар <...> по адресу бульвар Нестерова, дом 2 потушен», — отметил источник агентства.

Утром 25 апреля во дворе одного из жилых домов в подмосковном городе Балашихе взорвалась легковая машина. По данным Telegram-канала Baza, один человек получил серьезные травмы. Его спасти не удалось. Журналисты не исключили, что в автомобиле могло сработать самодельное взрывное устройство. Официально эту информацию никто не подтверждал.

15 апреля в городе Каспийске в Республике Дагестан взорвался автомобиль BMW Х5. Telegram-канал «ДТП/ЧП 05» со ссылкой на очевидцев писал, что машина застряла в канаве. После этого водитель предпринял попытку выехать из «ловушки», но у транспортного средства загорелся мотор. В результате искры попали в газовый баллон, и произошел взрыв.

Материал был дополнен кадрами с места происшествия. На них видно, что взрыв полностью уничтожил автомобиль.

Ранее в Забайкальском крае мужчина поджег грузовую машину, в салоне которой находились люди.

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