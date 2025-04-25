В Подмосковье взорвался автомобиль, могло сработать СВУ

Baza: в Балашихе взорвался автомобиль, погиб один человек

В Балашихе взорвался автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, взрыв произошел у дома по бульвару Нестерова. Один человек погиб. Из-за слишком мощного взрыва его отбросило к подъезду. По предварительным данным, в машине могло сработать самодельное взрывное устройство (СВУ).

23 апреля машина взорвалась на парковке в ТЦ «Афимолл» в Москве.

До этого сообщалось, что в Подмосковье тягач столкнулся с легковым автомобилем. Видеорегистратор машины, водитель которой стал очевидцем произошедшего, запечатлел ДТП. На кадрах видно, как легковой автомобиль выезжает на соседнюю полосу движения, где сталкивается с тягачом, от удара первый таранит ограждение и перелетает через транспорт. После этого люди выходят из поврежденной машины. На записи также видно, что запчасти от автомобилей разлетелись по проезжей части.

Ранее обвиняемого в подрыве автомобиля в Москве отправили в СИЗО до конца июля.