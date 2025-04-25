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Во взорванном в Подмосковье автомобиле могла быть бомба с поражающими элементами

Baza: во взорванной в Балашихе машине была установлена бомба

Во взорванном в подмосковной Балашихе автомобиле была установлена бомба. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, взрыв произошел в момент, когда мимо машины проходил мужчина. По предварительным данным, бомба могла содержать в себе поражающие элементы.

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался утром 25 апреля на бульваре Нестерова. По предварительной информации, в результате взрыва пострадал один человек, который получил травмы, не совместимые с жизнью.

Telegram-канал Mash сообщил, что предварительной причиной произошедшего стал взрыв газового баллона. По его данным, в доме напротив выбило стекла в квартирах на первых трех этажах, всего шесть окон разбиты от осколков.

Очевидцы также заявили, что внутри автомобиля лежал газовый баллон. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Ранее появились кадры из Балашихи, где взорвался автомобиль.

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