Названа предварительная причина взрыва автомобиля в Балашихе

Предварительной причиной чрезвычайного происшествия в подмосковной Балашихе стал взрыв газового баллона, в результате которого автомобиль Volkswagen сгорел полностью. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В доме напротив выбило стекла в квартирах на первых трех этажах, всего шесть окон разбиты от осколков.

Инцидент произошел утром 25 апреля на бульваре Нестерова. Журналисты утверждают, что, согласно одной из версий, в авто могла сработать самодельная бомба. По предварительной информации, в результате взрыва пострадал один человек, который получил травмы, не совместимые с жизнью.

23 апреля на парковке в «Москве-Сити» случился пожар, прозвучали взрывы. Как уточнили в МЧС, горели материалы на стройплощадке, расположенной вдоль административного здания ТРЦ «Афимолл Сити». Спасатели потушили пламя. Что известно о пожаре — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянин поджег машину свидетеля ссоры с женой.