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Появились кадры из Балашихи, где взорвался автомобиль

В сети появились кадры с загоревшимся после взрыва автомобилем в Балашихе

Очевидцы взрыва в подмосковной Балашихе поделились кадрами с места происшествия. Видео опубликовал Telegram-канал «ЧП Балашиха».

На кадрах можно увидеть полыхающую во дворе машину.

«Взорвался автомобиль, возможно, был на газу. Пока точной информации нет», — говорится в сообщении канала.

По данным Baza, инцидент произошел утром 25 апреля на бульваре Нестерова. Журналисты утверждают, что, согласно одной из версий, в авто могла сработать самодельная бомба. По предварительной информации, в результате взрыва пострадал один человек, который получил травмы, не совместимые с жизнью.

23 апреля на парковке в «Москве-Сити» случился пожар, прозвучали взрывы. Как уточнили в МЧС, горели материалы на стройплощадке, расположенной вдоль административного здания ТРЦ «Афимолл Сити». Спасатели потушили пламя. Что известно о пожаре — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стала известна причина «взрыва» на металлобазе в Люберцах.

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