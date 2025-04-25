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Появились подробности о взрыве автомобиля в Подмосковье

SHOT: погибшим от взрыва автомобиля в Балашихе оказался случайный прохожий

В результате взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе погиб случайный прохожий. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, внутри автомобиля лежал газовый баллон. Предположительно, взрыв мог произойти именно из-за него. Помимо этого, рассматривается версия о заложенном самодельном взрывном устройстве (СВУ), отметили авторы канала.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

О взрыве автомобиля сообщал Telegram-канал Baza. По информации источника, взрыв произошел у дома по бульвару Нестерова. Погиб один человек. Из-за слишком мощного взрыва его отбросило к подъезду.

Telegram-канал «ЧП Балашиха» опубликовал видео с места происшествия. На кадрах можно увидеть полыхающую во дворе машину.

Ранее около «Москва-Сити» прогремели три взрыва.

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