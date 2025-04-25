Появились подробности о взрыве автомобиля в Подмосковье

В результате взрыва автомобиля в подмосковной Балашихе погиб случайный прохожий. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.
По словам очевидцев, внутри автомобиля лежал газовый баллон. Предположительно, взрыв мог произойти именно из-за него. Помимо этого, рассматривается версия о заложенном самодельном взрывном устройстве (СВУ), отметили авторы канала.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
О взрыве автомобиля сообщал Telegram-канал Baza. По информации источника, взрыв произошел у дома по бульвару Нестерова. Погиб один человек. Из-за слишком мощного взрыва его отбросило к подъезду.
Telegram-канал «ЧП Балашиха» опубликовал видео с места происшествия. На кадрах можно увидеть полыхающую во дворе машину.
Ранее около «Москва-Сити» прогремели три взрыва.