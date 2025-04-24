В РФ внесли Hope Harbor Society в список нежелательных организаций

Министерство юстиции Российской Федерации расширило список иностранных и международных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории страны, включив в него американскую организацию Hope Harbor Society («Общество «Гавань надежды»). Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

«221... «Hope Harbor Society» (Общество «Гавань надежды»), США», — следует из документа.

10 апреля Генеральная прокуратура России объявила нежелательной организацию Hope Harbor Society, которая, по словам ведомства, была создана в Соединенных Штатах для объединения оппозиционных блоков. Данная организация, созданная в январе 2024 года, занималась объединением оппозиции для ведения борьбы против действующей власти в РФ, отмечали в ГП.

До этого президент России Владимир Путин утвердил законодательный акт, запрещающий рекламу на информационных ресурсах, связанных с организациями, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Ранее в России признали нежелательной деятельность фонда музыканта Элтона Джона.