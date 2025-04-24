Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В РФ внесли Hope Harbor Society в список нежелательных организаций

Минюст РФ внес НПО Hope Harbor Society из США в список нежелательных организаций
close
Bulkin Sergey/Global Look Press

Министерство юстиции Российской Федерации расширило список иностранных и международных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории страны, включив в него американскую организацию Hope Harbor Society («Общество «Гавань надежды»). Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

«221... «Hope Harbor Society» (Общество «Гавань надежды»), США», — следует из документа.

10 апреля Генеральная прокуратура России объявила нежелательной организацию Hope Harbor Society, которая, по словам ведомства, была создана в Соединенных Штатах для объединения оппозиционных блоков. Данная организация, созданная в январе 2024 года, занималась объединением оппозиции для ведения борьбы против действующей власти в РФ, отмечали в ГП.

До этого президент России Владимир Путин утвердил законодательный акт, запрещающий рекламу на информационных ресурсах, связанных с организациями, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.

Ранее в России признали нежелательной деятельность фонда музыканта Элтона Джона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами