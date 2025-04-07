В России запретили рекламу на ресурсах нежелательных организаций

Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах нежелательных организаций

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете распространения рекламы на информресурсах нежелательных в России организаций. Об этом сообщили на портале опубликования правовых актов.

В документе указано, что ответственность за нарушение запрета будут нести рекламодатель и рекламораспространитель.

Речь идет о нежелательных организациях, решение о ликвидации или запрете деятельности которых было принято в суде, а также о ресурсах, доступ к которым ограничен.

Недавно Совет Федерации одобрил закон, устанавливающий запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах организаций, которые признаны нежелательными в России.

Депутаты Государственной думы одобрили соответствующий законопроект во втором и третьем чтении 25 марта. Соответствующие поправки предлагалось внести в федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности» и «О рекламе».

Ранее в России признали нежелательной деятельность фонда музыканта Элтона Джона.