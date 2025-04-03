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В России признали нежелательной деятельность фонда музыканта Элтона Джона

Генпрокуратура признала нежелательным в России фонд Elton John AIDS Foundation
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Vianney Le Caer/AP

Генеральная прокуратура России признала нежелательной в стране деятельность организации британского музыканта Элтона Джона Elton John AIDS Foundation. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Первоначально организация была учреждена в 1992 году в США, спустя год — в Великобритании. В дальнейшем была зарегистрирована еще одна неправительственная организация с аналогичным названием. Основатель обеих — Элтон Джон.

По данным Генпрокуратуры, целью деятельности Elton John AIDS Foundation является поддержка общественных объединений по профилактике и борьбе со СПИДом, в частности, среди сторонников ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Ведомство утверждает, что в большей степени фонды Джона акцентируют внимание на пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, а к политике по защите традиционных духовно-нравственных ценностей относятся негативно. С началом российской специальной военной операции на Украине указанные НПО участвуют в информационной кампании Запада «по очернению России», говорится в сообщении.

На территории России Elton John AIDS Foundation тесно сотрудничает с некоммерческими организациями, являющимися иностранными агентами, добавили в Генпрокуратуре.

Ранее Общеевропейский аналитический центр признали нежелательным в России.

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