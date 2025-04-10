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Генпрокуратура объявила нежелательной организацию, собиравшую деньги для ВСУ

ГП объявила нежелательной организацию Hope Harbor Society
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Алексей Майшев/РИА Новости

Генеральная прокуратура России объявила нежелательной организацию Hope Harbor Society, которая была создана в Соединенных Штатах для объединения оппозиционных блоков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Организация, созданная в январе 2024 года, занималась объединением оппозиционных блоков для ведения борьбы против российской власти. При этом Hope Harbor Society, кроме проведения и организации антироссийских акций в США и других странах Запада, также сотрудничает с террористической организацией «Легион Свобода России» и экстремистской организацией «УПА», и ведет сбор средств для Вооруженных сил Украины.

В связи с этим Генеральная прокуратура решила признать Hope Harbor Society нежелательной организацией.

До этого президент России Владимир Путин подписал закон о запрете распространения рекламы на информационных ресурсах нежелательных в России организаций.

Ранее в России признали нежелательной деятельность фонда музыканта Элтона Джона.

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