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Гражданин Узбекистана умер от страха во время землетрясения в Стамбуле

Генконсульство: гражданин Узбекистана испугался землетрясения в Стамбуле и умер
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The Art of Pics/Shutterstock/FOTODOM

Гражданин Узбекистана, который проживал в Стамбуле, скончался от сердечной недостаточности, испугавшись землетрясения. Об этом сообщили в пресс-службе узбекского Генконсульства в Турции.

«По первоначальным данным, этот трагический инцидент произошел в результате того, что во время землетрясения в Стамбуле гражданин, находившийся на верхнем этаже, впал в состояние сильного страха», — говорится в сообщении.

В Генконсульстве добавили, что ведомство принимает необходимые консульско-правовые и организационные меры для отправки тела покойного в Узбекистан. В дипведомстве выразили соболезнования семье и близким погибшего.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Накануне несколько землетрясений произошло в районе Стамбула. Магнитуда самого сильного составила 6,2, сообщили в AFAD. Толчки ощущались даже за 300 километров от эпицентра, в Анкаре. Сообщалось также, что экстренные службы перешли в повышенный режим готовности.

На этом фоне сейсмологи Джелал Шенгёр и Нажи Гёрюр предупредили о «большом землетрясении», которое надвигается на город, и призвали власти начать к нему подготовку.

Ранее жителей Стамбула предупредили об афтершоках после землетрясения.

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