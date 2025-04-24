Жителей Стамбула предупредили об афтершоках после землетрясения

В Стамбуле зафиксировано около 200 афтершоков после землетрясения

Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Турции (AFAD) сообщило, что после землетрясения в Стамбуле было зафиксировано почти 200 афтершоков (повторных толчков).

«После основного толчка магнитудой 6,2 зафиксированы 184 афтершока, семь из них магнитудой выше 4», — говорится в пресс-релизе ведомства.

В AFAD предупредили, что толчки будут продолжаться в ближайшие дни, и порекомендовали не заходить в поврежденные при землетрясении дома.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В среду, 23 апреля, несколько землетрясений произошло в районе Стамбула. Магнитуда самого сильного составила 6,2, сообщили в AFAD. Толчки ощущались даже за 300 км от эпицентра, в Анкаре. Экстренные службы перешли в повышенный режим готовности. На этом фоне сейсмологи Джелал Шенгёр и Нажи Гёрюр предупредили о «большом землетрясении», которое надвигается на город, и призвали власти начать к нему подготовку.

Ранее Эрдоган заявил после землетрясения, что Турция остается в боевой готовности 24/7.