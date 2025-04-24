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Украина перейдет на европейский стандарт напряжения в электросетях

Украина перейдет на европейский стандарт напряжения в электросетях с 1 июля
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Unsplash

На территории Украины с 1 июля будет действовать европейский стандарт напряжения в электросети 230 В вместо прежнего 220 В. Об этом пишет «Украинская правда».

По информации издания, такое решение поспособствует «повышению энергоэффективности», а также «окажет положительное влияние на качество электроснабжения».

В ноябре 2024 года американская газета The New York Times со ссылкой на главу Центра энергетических исследований Украины Александра Харченко писала, что Украина в ближайшие три или четыре года будет ограничена в использовании электроэнергии на фоне продолжающегося конфликта.

Кроме того, в прошлом году Украина запросила импорт электроэнергии у пяти стран Европы: Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии. Его общий объем составит 5 000 МВт в час с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 290 МВт. В «Укрэнерго» призвали граждан не включать одновременно мощные бытовые электроприборы и экономить электричество.

По словам директора Института национальной энергетики Сергея Правосудова, украинская энергетика в основном держится за счет атомных электростанций (АЭС), удары по которым не наносятся. Поддержку этой отрасли также оказывают поставки мощностей по выработке электроэнергии — мини-генераторов, а также установки — солнечные панели и ветряки, добавил он.

Ранее в России не исключили поставки электроэнергии Украине.

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