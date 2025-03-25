В России не исключили поставки электроэнергии Украине

Директор ЗАЭС допустил, что станция технически может подавать энергию на Украину

Запорожская АЭС может поставлять электроэнергию на территорию Украины в случае, если соответствующее решение будет принято Россией. Об этом в беседе с ТАСС заявил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

«Такой вариант возможен, тем более что линии связи [с системой энергоснабжения Украиной] сейчас живые», — подчеркнул он.

У России, добавил Черничук, есть планы по возобновлению эксплуатации ЗАЭС в режиме генерации, когда речь идет о выдаче электроэнергии в энергосистему.

До этого Черничук заявлял, что Украина исчерпала кредит доверия, поэтому не стоит полностью полагаться на соблюдение ею договоренностей о прекращении атак на объекты энергетической инфраструктуры в России.

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