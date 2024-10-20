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Украина запросила импорт электроэнергии из пяти стран

Украина запросила электроэнергию у Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии

Украина запросила импорт электроэнергии у пяти стран Европы. Об этом сообщается в Telegram-канале компании «Укрэнерго».

Уточняется, что импорт будет происходить в течение суток из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдавии. Его общий объем составит 5 000 МВт в час с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 290 МВт.

В «Укрэнерго» призвали граждан не включать одновременно мощные бытовые электроприборы и экономить электричество.

16 октября в городе Николаеве и большей части Николаевской области на юге Украины из-за повреждений высоковольтных сетей ввели аварийные отключения электроэнергии. Минобороны РФ в этот день сообщало, что российские военные нанесли ракетный удар по бронетанковому заводу в Николаеве, что привело к поражению пяти промышленных зданий предприятия, уничтожению 10 единиц бронированной техники, в том числе шести танков.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Украина и Словакия договорились о создании восточно-европейского энергетического хаба.

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