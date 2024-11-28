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На Украине заявили, что еще несколько лет будут испытывать проблемы с электричеством

NYT: Украина будет ограничена в пользовании электроэнергией еще три-четыре года

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Hermann Wöstmann/dpa/Global Look Press

Украина в ближайшие три или четыре года будет ограничена в использовании электроэнергии на фоне продолжающегося конфликта. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на главу Центра энергетических исследований Украины Александра Харченко.

«К сожалению, мы вынуждены констатировать, что в ближайшем будущем мы будем ограничены в генерирующих мощностях как минимум на три-четыре года, пока не построим новые», — отметил он.

Утром 28 октября стало известно, что взрывы зафиксировали в городе Николаеве на юге Украины, а также в Виннице и Хмельницком. Помимо этого, в Луцке и Ровно произошло несколько прилетов. В Ровенской области после прилетов начались проблемы со светом. Школы города перевели на дистанционку. Власти отметили, что в области 280 тыс. домохозяйств без электричества. Незадолго до этого СМИ писали о взрывах в Одессе и Кировограде (украинское название — Кропивницкий). На тот момент по всей Украине действовала воздушная тревога.

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне массированной атаки ВС РФ по территории республики обратился к странам Запада с просьбой передать системы ПВО.

Ранее экс-сотрудник Пентагона заявил, что «русские вознесли Дамоклов меч над головой Зеленского».

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Операция на Украине
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