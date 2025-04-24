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Ограничения на полеты в аэропорту Казани сняты

Росавиация: аэропорт Казани снял ограничения на полеты в 7:00
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Poteryaev Sergey/Shutterstock/FOTODOM

Аэропорт Казани снял ограничения на полеты в 7:00. Об этом сообщил официальный представитель «Росавиации» Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, целью ввода ограничений было обеспечение безопасности, являющееся приоритетом ведомства.

«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушли» два самолета, совершавших рейсы в Казань», — пояснил он.

Утром 24 апреля аэропорты Казани и Ульяновска перестали принимать и отправлять рейсы.

Днем 23 апреля в аэропортах Казани и Нижнекамска вводились ограничения на полеты на фоне угрозы атаки беспилотников.

23 апреля жители Елабуги в Татарстане сообщили об уничтожении нескольких дронов над городом. По данным Telegram-канала SHOT, средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили четыре украинских БПЛА самолетного типа. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее в Белгородской области женщина получила минно-взрывную травму из-за атаки БПЛА.

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