В Белгородской области женщина получила минно-взрывную травму из-за атаки БПЛА

В Белгородской области женщина получила травму в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на жилой дом. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Долгое Валуйского округа беспилотник сбросил два взрывных устройства на частный дом. Ранена женщина», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:07 по московскому времени.

По словам Гладкова, пострадавшая получила минно-взрывную травму, госпитализация не потребовалась.

Накануне сообщалось, что в Белгородской области на трассе Томаровка — Красная Яруга от удара FPV-дрона был ранен мужчина. Гладков рассказал, что пострадавшего доставили в Ракитянскую ЦРБ, где врачи диагностировали ему минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.