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В Казани объявили отбой угрозы атаки дронов

МЧС объявило об отбое угрозы атаки беспилотников в Казани
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РИА Новости

Угрозу атаки украинских беспилотников в Казани отменили. Соответствующее сообщение появилось в приложении МЧС России, пишет ТАСС.

Отмечается, что режим «беспилотная опасность» отменили в 14:34 мск. Он действовал в Казани с 13:40 мск.

23 апреля жители Елабуги в Татарстане сообщили об уничтожении нескольких дронов над городом. По данным Telegram-канала SHOT, средства противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и сбили четыре украинских БПЛА самолетного типа. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Из-за угрозы атаки дронов в аэропорту Казани были введены временные ограничения на прием и отправление воздушных судов. В 10:00 мск они были сняты, заявил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Минувшей ночью российские средства ПВО сбили 11 вражеских беспилотников над регионами РФ. Как рассказали в Минобороны, три из них ликвидировали над Тульской областью, под два — над Белгородской и Курской областями. Также дроны были замечены и сбиты в Брянской, Калужской и Орловской областями и в Крыму.

Ранее в Тульской области снова объявили опасность атаки беспилотников.

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