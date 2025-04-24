Аэропорты Казани и Ульяновска перестали принимать и отправлять рейсы

В Казани и Ульяновске прекратили работать аэропорты, сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Согласно публикации, ограничения носят временный характер и необходимы для того, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских самолетов. Как уточняется, в Казани ограничения введены с 4:45, а в Ульяновске — с 3:20.

В ночь на 24 апреля была приостановлена деятельность аэропортов Жуковский и Калуга. Вылет и отправка самолетов тоже были временно прекращены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сотрудники аэропортов, экипажи самолетов и авиадиспетчеры приняли все необходимые в этих обстоятельствах меры. В Жуковском не было рейсов с 1:00 до 2:39, а в Калуге — с 00:45 до 2:39. В это время на запасной аэродром «ушел» один самолет, направлявшийся в первую воздушную гавань. Аэропорт Нижнего Новгорода также приостановил прием и отправку рейсов.

Ранее самолет со спецпосланником Трампа вылетел в сторону Москвы.