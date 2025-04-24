Аэропорты Жуковский и Калуга возобновили работу

В аэропортах Жуковский и Калуга сняли ограничения на работу аэропортов

Ограничения на движение самолетов в аэропортах Жуковский и Калуга отменены с 2:39. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, вылет и отправка самолетов были временно прекращены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сотрудники аэропортов, экипажи самолетов и авиадиспетчеры приняли все необходимые в этих обстоятельствах меры.

Таким образом, ограничения действовали в аэропортах в течение более чем 1,5 часа. Как уточняется в посте, в это время на запасной аэродром «ушел» один самолет, направлявшийся в Жуковский.

17 апреля временные ограничения на прием и отправку рейсов вводили в аэропортах Астрахани и Волгограда. Это было связано с дополнительными мерами по обеспечению безопасности полетов. Ограничения действовали до устранения потенциальных рисков.

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