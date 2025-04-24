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В аэропортах Жуковский и Калуга ограничили прием и отправку рейсов

В аэропортах Жуковский и Калуга прекратили прием и отправку самолетов
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wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

В аэропортах Жуковский и Калуга временно прекратили принимать и отправлять самолеты, чтобы обеспечить безопасность полетов гражданских судов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что является приоритетом.

Пост об ограничениях был опубликован в 1:30.

17 апреля временные ограничения на прием и отправку рейсов вводили в аэропортах Астрахани и Волгограда. Это было связано с дополнительными мерами по обеспечению безопасности полетов. Ограничения действовали до устранения потенциальных рисков. Экипажи воздушных судов, диспетчеры и наземные службы проверяли системы воздушных гаваней, а пассажирам рекомендовали уточнять информацию о рейсах у авиакомпаний.

Ранее пассажиры из Москвы услышали «страшный звук» и отказались лететь в Дубай.

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