Временные ограничения на прием и отправку рейсов ввели в аэропорту Астрахани

Росавиация: в аэропорту Астрахани временно ограничили прием и выпуск самолетов

Аэропорт Астрахани (Нариманово) с 18:30 по московскому времени ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Решение связано с обеспечением безопасности полетов, сообщила Росавиация.

«Для безопасности гражданских ВС ограничения введены в аэропорту Астрахань», — заявили в ведомстве.

Также в четверг аэропорт Волгограда временно прекратил принимать и отправлять рейсы. Экипажи воздушных судов, диспетчеры и наземные службы проводили проверки систем. Пассажирам рекомендовали уточнять информацию о рейсах у авиакомпаний. Позже ограничения сняли.

16 апреля временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были временно введены в аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода.

Как правило, подобные ограничения вводят из-за угрозы атаки беспилотников Вооруженных сил Украины.

Ранее в аэропорту Саратова были задержаны два рейса из-за ограничений.