В аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и отправку рейсов

Аэропорт Волгограда временно прекратил принимать и отправлять рейсы. Об этом заявили в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).

Как сообщается, это связано с дополнительными мерами по обеспечению безопасности полетов. Ограничения действуют до устранения потенциальных рисков. Экипажи воздушных судов, диспетчеры и наземные службы проводят проверки систем. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о рейсах у авиакомпаний.

«Безопасность — наш главный приоритет. Все решения принимаются в соответствии с международными стандартами», — отметили в пресс-службе аэропорта.

16 апреля временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода. Позже Росавиация сняла ограничения на работу этих аэропортов.

Как правило, подобные ограничения вводят из-за угрозы атаки беспилотников Вооруженных сил Украины.

Ранее в Южной Корее захотели возобновить авиасообщение с РФ.