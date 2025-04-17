В аэропорту Волгограда ввели ограничения на прием и отправку рейсов

Аэропорт Волгограда временно прекратил принимать и отправлять рейсы. Об этом заявили в Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация).
Как сообщается, это связано с дополнительными мерами по обеспечению безопасности полетов. Ограничения действуют до устранения потенциальных рисков. Экипажи воздушных судов, диспетчеры и наземные службы проводят проверки систем. Пассажирам рекомендовано уточнять информацию о рейсах у авиакомпаний.
«Безопасность — наш главный приоритет. Все решения принимаются в соответствии с международными стандартами», — отметили в пресс-службе аэропорта.
16 апреля временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Ярославля и Нижнего Новгорода. Позже Росавиация сняла ограничения на работу этих аэропортов.
Как правило, подобные ограничения вводят из-за угрозы атаки беспилотников Вооруженных сил Украины.
Ранее в Южной Корее захотели возобновить авиасообщение с РФ.