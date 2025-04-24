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Завершено расследование о растрате при создании российского планшета

СК завершил дело о растрате 6 млрд рублей при создании российского планшета

Следственный комитет России завершил расследование дела о растрате при создании российского планшета. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что обвинение было предъявлено экс-гендиректору компании «Пластик Лоджик» Борису Галкину. По данным следствия, сумма ущерба в обвинении снизилась до 6 млрд рублей. Галкин не признал свою вину.

До этого сообщалось, что иск «Роснано» о взыскании убытков с бывшего главы компании Анатолия Чубайса и еще семи лиц связан с необходимостью возмещения ущерба госкомпании.

Более 13 млрд рублей было похищено в компании «Пластик Лоджик», учрежденной «Роснано» для создания «планшетов Чубайса», сообщили в ФСБ и МВД РФ. У компании не было мощностей и квалифицированного персонала для создания производства, отметили силовики. В растрате в особо крупном размере обвиняют генерального директора «Пластик Лоджик» Бориса Галкина. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Проект Plastic Logic был запущен в 2009 году, его целью было создание российских гибких планшетов с последующим внедрением их в школы страны. Цели проекта не были достигнуты, отметил директор по особым поручениям АО «Роснано» Евгений Фролов.

Ранее в Кремле прокомментировали банкротство фирмы «Роснано» по производству планшетов.

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