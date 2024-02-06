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В Кремле прокомментировали банкротство фирмы «Роснано» по производству планшетов

Песков назвал прерогативой правительства банкротство подразделения «Роснано»

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Павел Бедняков/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга назвал прерогативой правительства вопрос о банкротстве компании «Пластик Лоджик», занимавшейся разработкой гибких планшетов.

На вопрос журналиста о том, как в Кремле оценивают процесс банкротства компании, принадлежащей «Роснано», Песков отметил, что там идут «нелегкие процессы».

«Это не совсем прерогатива администрации президента и Кремля ... Там нелегкие процессы идут. ... Это больше прерогатива правительства», — пояснил Песков.

До этого «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации сообщал, что «Роснано» намерена подать заявление в Арбитражный суд Москвы о банкротстве компании «Пластик Лоджик».

«Пластик Лоджик» реализовывала проект по производству гибких планшетов. По итогам 2022 года она получила убыток в размере 702 млн рублей.

«Пластик Лоджик» была основана в 2010 году «Роснано» совместно с британской Plastic Logic.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.

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