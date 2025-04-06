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В «Роснано» объяснили иск к Чубайсу

Иск «Роснано» к Чубайсу связан с необходимостью возмещения ущерба
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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Иск «Роснано» о взыскании убытков с бывшего главы компании Анатолия Чубайса и еще семи лиц связан с необходимостью возмещения ущерба госкомпании. Об этом сообщил ТАСС директор по особым поручениям АО «Роснано» Евгений Фролов.

«Иск о взыскании убытков, понесенных Роснано в связи с реализацией проекта Plastic Logic, направлен на привлечение к ответственности лиц, принимавших решения о финансировании», — сказал он.

Проект Plastic Logic был запущен в 2009 году, его целью было создание российских гибких планшетов с последующем внедрением их в школы страны. Цели проекта не были достигнуты, отметил Фролов.

До этого сообщалось, что Арбитражный суд Москвы по иску «Роснано» арестовал денежные средства бывшего главы компании Анатолия Чубайса и еще семи человек. Из данных, опубликованных в картотеке суда следует, что с ответчиков хотят взыскать убытки в размере 3,892 млрд рублей и $20,4 млн (около 1,7 млрд руб. — «Газета.Ru»).

«Роснано» также попросила принять обеспечительные меры, поэтому суд арестовал денежные средства и другое имущество фигурантов в размере 5 607 112 053 рублей в пределах заявленных исковых требований. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве суд арестовал экс-зампреда правления «Роснано» Подольского.

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