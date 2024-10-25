Владимир Путин в Ново-Огарево во время рабочей встречи с генеральным директором государственной корпорации «Роснано» Анатолием Чубайсом, 2011 год

«Планшет Чубайса». ФСБ обвинила «Роснано» в хищении ₽13 млрд ФСБ: на проекте по созданию «русского айпэда» было похищено 13 млрд рублей

Более 13 млрд рублей было похищено в компании «Пластик Лоджик», учрежденной «Роснано» для создания «планшетов Чубайса», сообщили в ФСБ и МВД РФ. У компании не было мощностей и квалифицированного персонала для создания производства, отметили силовики. В растрате в особо крупном размере обвиняют генерального директора «Пластик Лоджик» Бориса Галкина. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Более 13 млрд рублей было похищено в компании «Пластик Лоджик», учрежденной «Роснано» для создания российского планшета. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России и пресс-службе МВД РФ.

«Несмотря на отсутствие у ООО «Пластик Лоджик» производственных мощностей и квалифицированного персонала для создания инновационного производства, в период 2010-2020 гг. на счета организации предыдущим топ-менеджментом АО «РОСНАНО» переведено более 13 миллиардов рублей, полученных из бюджета Российской Федерации», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ России (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Спецслужба заявила, что установила причастность генерального директора «Пластик Лоджик» Бориса Галкина.

«Он подозревается в растрате в особо крупном размере, совершенной организованной группой с использованием служебного положения», — уточняется в пресс-релизе МВД РФ.

По версии следствия, «Пластик Лоджик» под руководством Галкина «инновационное производство не создало, а выделенные денежные средства выведены под иностранные юрисдикции».

С 2020 года Борис Галкин скрывался от правоохранительных органов за рубежом, в 2024 году его задержали при попытке въезда в Россию, сообщили в ФСБ.

Бывший генеральный директор вину не признает и утверждает, что самостоятельно не мог принимать решения, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

«Следственные действия и розыскные мероприятия продолжаются», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фигурант с ВНЖ в Индонезии

Уголовное дело в отношении Бориса Галкина было возбуждено 21 апреля 2023 года, напоминает ТАСС. В конце августа 2024 года он был арестован.

«Галкин самостоятельно не мог принимать решения, а его защита указывает, что в фабуле обвинения отсутствует описание каких-либо преступных действий с его стороны», — цитировало ТАСС материалы дела.

Агентство также сообщало, что у Галкина есть вид на жительство в Индонезии.

«Русский айпэд» в серию не пошел

«Роснано» учредила «Пластик Лоджик» в 2010 году для производства планшетных компьютеров, заявили силовики.

В 2011 году «Роснано» сообщала, что «Пластик Лоджик» удалось создать «необычайно тонкий, легкий, гибкий и быстродействующий активно-матричный дисплей, не имеющий аналогов на рынке».

«Этот дисплей стал основой электронной книги нового поколения — первого продукта Plastic Logic в области потребительской электроники, который сейчас находится на завершающих стадиях разработки», — говорится в пресс-релизе «Роснано».

С этим устройством, которое в СМИ окрестили «планшетом Чубайса», или «русским айпэдом», Чубайс ходил на прием к Владимир Путину, который тогда занимал пост премьер-министра.

«Одна тысяча таких образцов будет обкатываться в нескольких регионах страны, — цитировала «Газета.Ru» Чубайса. — 1 сентября начнется обкатка».

По словам Чубайса, «высокотехнологичный электронный продукт» сделан на основе «пластика без кремния, нетравмоопасен, соответствует всем санитарным требованиям и, по сути, представляет собой электронную бумагу». Предполагалось, что гаджет будет стоить 12 тыс. рублей.

«Роснано» сообщала, что собиралась вложить $700 млн в строительство завода по производству планшетов в Зеленограде мощностью 100 тыс. штук в год.

Проект так и не был реализован. В феврале «Роснано» объявила о намерении обратиться в Арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве ООО «Пластик Лоджик», сообщал РБК.

Вскоре после начала военной операции на Украине Чубайс уволился с должности специального представителя президента России по вопросам устойчивого развития и уехал за рубеж. Спикер Госдумы Вячеслав Володин недавно выступил с призывом его экстрадировать.