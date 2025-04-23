В минздраве Турции назвали число пострадавших при землетрясении

Минздрав Турции: почти 240 человек пострадали при землетрясении в Стамбуле

Глава минздрава Турции Кемаль Мемишоглу заявил в оперативном штабе департамента ЧС, что при землетрясении в районе Стамбула и его окрестностей получили травмы почти 240 турецких граждан. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Мемишоглу, в основном люди пострадали из-за того, что в панике выпрыгивали из домов. Он уточнил, что 173 человека получили травмы непосредственно в Стамбуле, а большинству пострадавших госпитализация не потребовалась.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

Днем 23 апреля сообщалось, что в Стамбуле после первого землетрясения магнитудой 6,2 произошли 10 афтершоков.

Власти Турции начали оценку ущерба после землетрясения магнитудой 6,2 балла в Стамбуле. 23 апреля турецкая газета Yeni Şafak сообщила о ЧП. В публикации говорится, что после землетрясения магнитудой 3,9 у побережья Силиври в Стамбуле произошло второе землетрясение магнитудой 6,2. Землетрясение, которое ощущалось в течение 10 секунд, вызвало большую панику. Землетрясение в Мраморном море ощущалось в нескольких провинциях Турции.

Ранее жителей Турции предупредили об опасности нового землетрясения.