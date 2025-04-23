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Украинские военные ударили по дому в Запорожской области

Рогов: три дрона ВСУ атаковали многоквартирный дом в Каменке-Днепровской
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Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами-камикадзе город Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В результате атаки пострадал многоквартирный жилой дом и автомобиль», — написал он.

По его словам, никто люди пострадали.

22 апреля Рогов сообщил, что ВСУ воспользовались пасхальным перемирием, чтобы перебросить в Запорожскую область специальные группы по управлению ударными дронами. В частности, новые силы прибыли на Ореховское и Степногорское направления Запорожской линии фронта, уточнил он.

13 апреля ВСУ нанесли серию ударов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire по Каменке-Днепровской. По словам Рогова, украинские военные целятся по домам мирных жителей. В тот же день украинские военные открыли огонь из РСЗО по городу Токмак в Запорожской области.

Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль полиции в Каменке-Днепровской.

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