Украинские военные ударили по дому в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами-камикадзе город Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В результате атаки пострадал многоквартирный жилой дом и автомобиль», — написал он.

По его словам, никто люди пострадали.

22 апреля Рогов сообщил, что ВСУ воспользовались пасхальным перемирием, чтобы перебросить в Запорожскую область специальные группы по управлению ударными дронами. В частности, новые силы прибыли на Ореховское и Степногорское направления Запорожской линии фронта, уточнил он.

13 апреля ВСУ нанесли серию ударов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire по Каменке-Днепровской. По словам Рогова, украинские военные целятся по домам мирных жителей. В тот же день украинские военные открыли огонь из РСЗО по городу Токмак в Запорожской области.

Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль полиции в Каменке-Днепровской.