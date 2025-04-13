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Украинские военные открыли огонь по городу в Запорожской области

Рогов: ВСУ атакуют из РСЗО Токмак в Запорожской области, работает ПВО
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Evgeniy Maloletka/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Город Токмак под огнем боевиков ВСУ», — написал он.

По его словам, украинские войска бьют по городу из реактивной системы залпового огня. Атаку противника отражают средства противовоздушной обороны РФ, добавил Рогов.

12 апреля он сообщил, что российские военнослужащие продвигаются в районе населенного пункта Шевченко, который находится у границы между Донецкой народной республикой (ДНР) и Запорожской областью. По его словам, ВСУ создали на данном участке фронта «несколько серьезных линий обороны». Несмотря на это, подразделения Вооруженных сил РФ продолжают успешное наступление и уже подошли к окраинам населенного пункта, добавил Рогов.

В конце марта он заявлял, что российские военные осложнили логистику ВСУ, взяв под контроль село Щербаки в Запорожской области. По словам Рогова, потеря данного населенного пункта «перебила» логистику украинских войск на Ореховском и Степногорском направлениях.

Ранее сообщалось, что ВСУ попали в мешок между Дзержинском и Димитровом.

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