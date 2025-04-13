Рогов: ВСУ ударили из РСЗО Vampire по Каменке-Днепровской в Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire по Каменке-Днепровской в Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Бандеровцы ведут массированный обстрел города Каменка-Днепровская в Запорожской области из РСЗО «Вампир» чешского производства», — написал он.

По его словам, украинские военные целятся по домам мирных жителей. По данным на 19:21 было зафиксировано не менее четырех прилетов, добавил Рогов.

13 апреля он сообщал, что ВСУ открыли огонь по городу Токмак в Запорожской области из реактивной системы залпового огня. Атаку противника отражают средства противовоздушной обороны РФ, отметил Рогов.

В конце марта украинские военные ударили по центральной районной больнице в городе Каменка-Днепровская. Снаряд повредил крышу терапевтического отделения и взорвался возле котельной, из-за чего была выбита дверь в здание. В результате удара никто не пострадал.

Ранее дрон ВСУ атаковал автомобиль полиции в Каменке-Днепровской.