Рогов сообщил о переброске операторов дронов ВСУ в Запорожскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) воспользовались перемирием, чтобы перебросить в Запорожскую область специальные группы по управлению ударными дронами. Об этом РИА Новости сообщил глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что украинская сторона воспользовалась перемирием для переброски новых сил на Ореховское и Степногорское направления Запорожской линии фронта

Так, на передовую прибыли прошедшую подготовку у западных специалистов и оснащенные самым современным оборудованием спецгруппы по управлению ударным беспилотниками.

22 апреля сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины стали применять новые FPV-дроны с усиленным зарядом.

21 апреля военкор Дамбиев рассказал, как удачливый боец ВС РФ выжил после удара дрона ВСУ.

Ранее российский генерал оценил опасность 200-килограммовых дронов ВСУ.